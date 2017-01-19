Aktaş Mezarlıklar Müdürlüğü Personeli İle Buluştu

Kurum içi iletişime verdiği önemle dönem dönem farklı müdürlüklerde görev yapan personelle bir araya gelerek belediye hizmetleri, şehrin sorunları ve ülke gündemine ilişkin konuları istişare eden Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu ziyaretler kapsamında Çarşamba günü Mezarlıklar Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi.

Doğumdan ölüme hizmet eden İnegöl Belediyesi'nin önemli hizmetlerinden biri olan cenaze ve defin hizmetlerini de içerisinde barındıran Mezarlıklar Müdürlüğü personelini kendi birimlerinde ziyaret eden Başkan Aktaş, özverili çalışmalarından dolayı personeli tebrik etti. Aktaş, personel buluşmasında Müdürlüğün çalışmaları ve işleyişi hakkında personelin görüş ve düşüncelerini sordu. Görüş ve önerilerini paylaşan personele İnegöl ve İnegöl Belediyesi'nin çalışmalarıyla ilgili düşüncelerini de soran Aktaş, son olarak ülke gündemini ele aldı. Yapılan sohbet içerikli buluşmada Mezarlıklar Müdürlüğü personelinin fikir ve önerilerini ilgiyle takip eden Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kendi hedef ve düşüncelerini de personeli ile paylaştı.

Belediye personelinin moral ve motivasyonunu arttırarak düşünce ve fikirlerini ilk ağızdan dinleme imkanı sağlayan sohbet toplantısının sonunda Başkan Aktaş, mesai saatlerinin dışında davetini geri çevirmeyip kendisine vakit ayıran personele teşekkür etti. Mezarlıklar Müdürlüğü personeli de Aktaş'a bu faydalı görüşme için teşekkür ettiler.