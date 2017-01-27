Aktaş Holding 2017'de Dijital Marka ve Pazarlama ile Liderliğe Odaklandı

Aktaş Holding tarafından düzenlenen 2017-2020 Stratejik Plan Değerlendirme Toplantısı ile şirketin geride bıraktığımız 2016 yılındaki genel performansı bütünüyle masaya yatırılırken, 2017 ve sonrasındaki hedefler de farklı departmanlarca yapılan sunumlar eşliğinde, net bir şekilde ortaya konuldu.

Almira Hotel'de gerçekleşen toplantı gün boyu sürerken; vizyon, misyon, değerler ve hedef lansmanı ile başlayan programda, holdinge bağlı şirketlerde değer bazlı yönetim ve hedef bazlı üretim yaklaşımının nasıl olacağı sorusu, fikir alışverişi şeklinde tartışıldı.

Organizasyonda ayrıca, belirlenen çalışma grupları tarafından workshop uygulamasıyla, 'Dijital Dönüşüm', 'Kurumsal Dönüşüm' ve 'Stratejik Dönüşüm' konuları masaya yatırıldı.

'Mükemmellik Kültürüne Dönüşüm' Konuşuldu

Organizasyonda, 'Mükemmellik Kültürüne Dönüşüm' başlığı altında büyüme stratejileri konuşulurken, Aktaş Holding İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sami Erol tarafından şirketin 2017 teması "Dijital Marka ve Pazarlama ile Liderlik" olarak açıklandı.

Programda, 'Stratejik Hedeflerle Yönetim' başlıklı sunumda çalışanlara seslenen Sami Erol, 2017-2023 hedeflerini, faaliyet gösterilen sektörlerde öncü ve lider markalar olarak büyümeye devam etmek olarak belirtti.

Hedeflerimize Doğru Adım Adım İlerliyoruz

Günümüz dünyasının, sınırların hızla ortadan kalktığı, çok hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecinin yaşandığı ve küresel rekabetin her geçen gün arttığı bir dönemden geçtiğini aktaran Erol, "Dünyanın her yerinde yerelin beklentilerini doğru özümseyip, sektörün global oyuncusu olmanın tüm gerekliliklerini kararlı bir şekilde yerine getiren Aktaş Holding olarak, 'Küresel güven, yerel samimiyet' anlayışıyla, geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Sürdürülebilir başarıyı önceleyen şirketimiz, tüm operasyonel ve stratejik hedefleri doğrultusunda başarılı bir yılı geride bıraktı. 2016 yılının başında açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni fabrikamızla birlikte, hem endüstriyel üretim öncelikli yeni çalışma alanları, hem de ana faaliyet grubumuzdaki kapasite artışıyla, hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir mesafe kat etmiş olduk. Bu anlamda şirket olarak, güçlü ve sağlam adımlarla geleceğe dönük hedeflerimize ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

Şahap Aktaş : İyi İşler Yaptık

Organizasyonda konuşan Aktaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Aktaş ise; Aktaş Holding olarak 2016 yılında başarılı sonuçlar aldıklarına vurgu yaparken; "Yeni fabrikamızın tamamlanması ve devam eden süreçte, yeni ürünlerimizi devreye almamızla birlikte şirket olarak büyümeye devam etmekteyiz. Ancak daha da iyilerinin elimizden geleceğine inanıyorum. Dünya ölçeğindeki müşterilerimizin taleplerini en iyi şekilde karşılamak adına yenilikçi ürünler geliştirmeye devam etmeli; önümüze çıkan fırsatları ve iş modellerini de adım adım değerlendirmeye almalıyız" diye konuştu.