Aktaş: "Akdeniz'de Kentsel Dönüşüm Çalışmalarına Başlayacağız"

Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, vatandaşların da rızasıyla ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarına başlayacaklarını belirterek, "El ele verip kentsel dönüşümü başaramazsak Akdeniz sıradan bir kent olarak kalmaya devam eder" dedi.



Başkan Aktaş, ilçe sınırları içerisinde bulunan 65 mahallenin muhtarlarıyla bir tanışma toplantısı düzenledi. Gazipaşa Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Kaymakamlık ve belediye yöneticileri, ilçe emniyet ve jandarma yetkilileri ile ilçe müdürleri katıldı. Kaymakamlık ve belediye başkanlığı görevlerine yeni atanması dolayısıyla kentin ihtiyaçlarına ilişkin muhtarların görüş ve önerilerini almak istediğini ifade eden Aktaş, devletin imkanları ölçüsünde hem yerel hem de genel hizmetlere ilişkin sorunları belirlemek istediklerini vurguladı.



Aktaş, açılış konuşmasının ardından tek tek mahalle muhtarlarını dinleyerek, sorun ve taleplerini hakkında bilgi aldı. Muhtarlar, yeni park ve yeşil alanlar, parklara kamera sistemleri, taziye evi, spor sahaları, numarataj eksiklikleri, tarım arazileri yollarının iyileştirilmesi gibi kendi mahallelerine özgü taleplerini de dile getirme olanağı buldular.



Muhtarların taleplerini dinleyen ve not alan Aktaş, ilgili kurum yöneticilerine de söz vererek muhtarların bilgi almasını sağladı. Dile getirilen bazı konuların, doğrudan Kaymakamlık ya da Belediye Başkanlığı makamının yetki ve sorumluluğunda olmadığını hatırlatan Aktaş, "Yetkimiz dışındaki konuların çözülmesi için ilgili kurumlarla görüşüp bu sorunların giderilmesi noktasında işin takipçisi olacağız. Kendi alanımızla ilgili konularda ise yöneticilerimizle değerlendirmelerde bulunup en kısa sürede çözülmesi için gerekli hassasiyeti göstereceğiz. Devletimizin de yardımıyla kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu en üst düzeyde tutarak Akdeniz'in biriken sıkıntılarını sonuçlandıracağız" ifadelediri kullandı.



Göreve başlayalı henüz 1 ay olduğu için şu anda konulara hakim olmaya çalıştıklarını belirten Aktaş, "Belediye çalışmalarının yanı sıra ilçemizde kentsel dönüşüm projelerine başlayacağımızı da duyurmak istiyorum. Gördüğümüz kadarıyla ciddi anlamda kentsel sıkıntı var. Gerek merkezde gerekse dış tarafta çok büyük sıkıntı var. İhtiyaç duyulan mahallelerdeki kentsel dönüşüm konusu çözüme kavuşmadan altyapının, elektrik, doğalgaz şebekelerinin sağlıklı bir biçimde tesis edilmesi mümkün değildir. Biz dönüşüme ihtiyaç duyulan mahallelerimizin, bölgede yaşayan vatandaşlarımızın da rızasıyla bu çalışmalara başlamayı istiyoruz. Elbette ki, kentsel dönüşümü sadece Kaymakamlık ve Belediye bünyesinde değil, aynı zamanda Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Mersin Valiliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesinin içinde bulunduğu geniş bir kurumlar arası işbirliği ile tasarlayacağız. El ele verip kentsel dönüşümü başaramazsak Akdeniz sıradan bir kent olarak kalmaya devam eder" diye konuştu. - MERSİN