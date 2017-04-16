Aksünger: İstanbul'da Manipülasyon Var

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger seçim sonuçlarının kamuoyuna verilmesi ile ilgili açıklama yaptı. Aksünger "Sonuçları manipüle ediyorlar. Sandıkların henüz yüzde 10'u açıldı. Ama bunu sanki yüzde 60'ı açılmış gibi gösteriyorlar" dedi. Sandık görevlilerine de çağrı yapan Aksünger "Sandıkları terk etmeyin. Biz de burada YSK'dan izliyoruz AA sonuçları nereden alıyorsa YSK'dan almadığı kesin. İstanbul'da AA ile YSK'nın verileri tutmuyor. YSK'nın verilerine göre İstanbul'da hayır oranı daha fazla. AA'nın verilerine göre İstanbul'da evet yüzde 57 ama YSK'nın verilerine göre hayır oranı yüzde 54"diye konuştu.