Aksünger: İlk Beklentimiz Referandumun İptal Edilmesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksünger, "Tam hukuksuzluk alanındaki itirazlarımızı yapacak arkadaşlarımız. Öğleden sonra dilekçelerimiz buraya ulaşacak. Bugün aslında bizim nelere itiraz ettiğimizi, teknik anlamda nelere itiraz ettiğimizi konuştuk. Yüksek Seçim Kurumu mutlaka toplanacak ve bir karar verecek bu konuyla ilgili. Bizim birinci amacımız bize göre, şaibe şüpheleri çok yüksek olan çok önemli 3, 4 tane konu var ki, bunların sonuçlandırılması nihayeti var. Bizim önemsediğimiz en önemli konu seçim günü yapılan ve bizim itiraz ettiğimiz kanunsuzluklar. Bunlar teknik olarak sorunların dışındaki konular bizim açımızdan. Doğu ve Güneydoğu'da yaşanmış bir sürü sıkıntı var, bunlarla ilgili savcılıklara suç duyurusunda bulunacağız. Bazı seçmenlerin yerine oy kullandırıldığını belgelemiş durumundayız. Binlerce sandıkta şikayet edeceğiz, suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.