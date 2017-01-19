Aksu Kent Konseyi Genel Kurula Gidiyor

Aksu Kent Konseyi seçimli genel kurul kararı aldı.



Konseyden yapılan yazılı açıklamada, ocak ayı yönetim kurulu toplantısını Konsey Başkanı Tülay Ateş önderliğinde gerçekleştiren Aksu Kent Konseyinin, 22 Şubat'ta seçime gitme kararı aldığı bildirildi.



2017'de ilk aylık yönetim kurulu toplantısını yapan Aksu Kent Konseyinin 3. seçimli genel kurula gitmesine oy birliği ile karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi:



"Aksu Kent Konseyi Başkanı Tülay Ateş, iki yıllık görev süresini doldurduğunu, tekrar aday olmayacağını ama oluşacak yeni yönetime her zaman destek olmaya hazır olduğunu açıkladı. Aksu Kent Konseyinin seçimli genel kurulu 22 Şubat 2017 günü saat 15.00'de Aksu Belediyesinin toplantı salonunda gerçekleştirilecek. Başkan Ateş, tüm üyeleri seçimli genel kurula davet ettikten sonra, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin'i ziyaret etti."