Aksu'da Durak Sorunu Çözüldü

Antalya'nın Aksu ilçesinde ulaşım konusunda yaşanan sıkıntılar çözüme kavuşturuldu.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aksu Belediyesinin girişimleri sonrası Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ilçeye modern duraklar yaptı.



Yağışlı havalarda kapalı durak olmadığı için sıkıntı yaşayan yaşayan vatandaşların sorunu yeni yapılan duraklarla çözüldü. Mevcut durakların karşılarına "D" levhası konularak toplu taşıma araçlarının yolun karşısında da durmaları sağlandı.