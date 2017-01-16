Aksoy'dan Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann Kütüphanesi'ne Ziyaret

Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekteri Can Aksoy, Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann Kütüphanesi'ni ziyaret etti.



Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekteri Can Aksoy, 26 Nisan 1942 tarihinde, Almanya'nın Köln şehrinde doğan, Afrika ve Yakındoğu'da sürdürdüğü arkeoloji çalışmalarına 1970li yıllardan itibaren Türkiye'de devam eden Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann adına açılan ve eserlerinin bulunduğu kütüphaneyi ziyaret etti. Daha evvel mektep olan ve restore edilerek kütüphaneye dönüştürülen binayı gezen Aksoy, Çanakkale-Tübingen Troia Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Kütüphane Müdürü Mustafa Sevim'den kütüphane hakkında bilgi aldı. - ÇANAKKALE