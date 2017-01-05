Aksoy'dan Muhtarlar Derneği'ne Ziyaret

Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Can Aksoy, Çanakkale Merkez Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.



Muhtarların sorunlarını dinleyen Aksoy, "Köylerimizin sorunlarının çözümünde muhtarlarımızdan da destek alıyoruz. Muhtarlarımızla zaman zaman bir araya geliyoruz, onların sıkıntılarını dinliyoruz ve köylerimizin ihtiyaçlarını projelendirip, köylerimize kazandırıyoruz. Çalışmalarımız da son hızla devam ediyor" dedi.



Muhtarlar Derneği Başkanı Halil Balıkçı ise kendilerine verdiği destekten dolayı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Can Aksoy a teşekkür etti. - ÇANAKKALE