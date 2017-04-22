Aksiyon Sahnelerinin Efekt Makyajı İzmir'den

Mel Gibson'un yönettiği Apokalipto filminde makyaj dalında Oskar'a layık görülen Vittorio Sodano'dan eğitim alan ve Türk malı protez yaralar üreten İzmirli Aylin Mirzaoğlu, efekt makyajın sektör haline geldiğini, Türk sineması ve özellikle dizilerin pazar payının büyümesiyle önem kazandığını belirtti.



Türkiye'de genelde makyaj artisti ve ekiplerinin yurt dışından çağrıldığını ifade eden Mirzaoğlu, "Yerel olarak yapılanlarda ise bilgi eksikliği nedeniyle kusurlar var. Gerçekçi olmayan bir efekt filmin tüm büyüsünü ayaklar altına alabilir. Oysa, bizim ürettiğimiz yaralar deriyle kaynaşıyor ve derinin doğal hareketlerine uyum sağlıyor. En büyük özelliği kolay uygulanması. Bu da setlerde inanılmaz zaman tasarrufu sağlıyor. Kolay temizlenmesi de yine oyunculara kolaylık sağlıyor" dedi.



Blueblood markasıyla Türkiye'nin ilk 3D transfer tekniğiyle protez yara-berelerini İzmir'de ürettiklerini söyleyen Mirzaoğlu, ayrıca sektörün ihtiyacı doğrultusunda eğitim çalışmalarına başladıklarını da belirtti. İzmir'in ilk makyaj atölyesini kuran Dilek Mutlutürk ile işbirliği yaptıklarını ifade eden Mirzaoğlu, "Atölyede plastik makyaj eğitimlerine başlayacağız. Sinema ve dizi sektöründe küresel bir aktör olmamız için bu işin en önemli kısmı makyajın en üst seviyede gelişmesi gerekiyor. Bunun için kollarımızı sıvadık" dedi. - İZMİR