Akşener, Referandum Tahminini Açıklayıp Başbakan'a 'koltuk' İmasında Bulundu

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, bir buçuk yıldır olağanüstü kurultay taleplerini gerçekleştiremediklerini belirterek, referandum dan 'Hayır' çıkması halinde 'bu hukuk anlayışının son bulacağına' inandığını söyledi. Akşener, ellerindeki son anket sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

"KONTROL EDİLEMEZ GÜÇ"

Fox TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk olan Akşener, şu açıklamalarda bulundu:

"Buradan çıkıp Isparta'ya gideceğim, oradan başka bir programa geçeceğim ve toplamda 29 il, 35 noktada program yapmış olacağım. Sayın Mehmet Uçum'un açıklamaları (16 Nisan'da halk kendi devletini kuracak... Devrim olacak) Türkiye'nin hayrına bir açıklama değil. Halk da bunu görüyor zaten. Evet çıkması halinde bu kontrol edilemez güç serbest bırakılmış olacak, burada sözüm Sayın Cumhurbaşkanı'na değil tabi ki. AKP'li vatandaşlar da diyor ki 'Muhtar olamaz dediler biz onu 3 defa başbakan bir defa Cumhurbaşkanı seçtik. Ama elinde bu kadar güç yokken bile Davutoğlu'nu görevinden aldı'. Göreve geldikten sonra neler çıkacağını bilemedikleri için çekiniyorlar.

"BAŞBAKANI BİLMEM AMA CUMHURBAŞKANI HİÇBİR YERE GİTMEYECEK"

Hayır çıkması halinde Cumhurbaşkanı bir yere gitmeyecek. Başbakanı bilemem ama ona biz karışamayız. Hayır çıkması durumunda bizim bir koltuk beklentimiz yok dolayısı ile kişisel olmayan bir çalışma ve bunu milletimiz anlıyor.

"54-56 ŞEKLİNDE HAYIR ÇIKACAK"

Aşağı yukarı 54/46 şeklinde hayır çıkacak. Hayır çıkması durumunda Sayın Cumhurbaşkanımız milletle inatlaşmaz siyasi kumaşı buna müsait değil. Uzun süredir bu konu Türkiye'deki değerler üzerinden konuşuluyor. Bu seçimde bir parti seçimi olmadığı için vatandaş bir kulak çekme uyarısı yapacak bu seçimde. Sayın Cumhurbaşkanı'nı vatandaş seçti. Her ne kadar o şu an partili bir cumhurbaşkanı gibi davransa da milletin talebiyle inatlaşmayacağına kesin eminim.

MHP KURULTAYI

Şimdi ben ve diğer MHP aday adayı arkadaşlarım bir buçuk yıldır olağan üstü kurultay talebimizi gerçekleştiremedik. İktidar tarafından ne kadar engellendiğimi, hukukun hiçe sayılmasını herkes izledi. Hayır çıkması durumunda bu hukuk anlayışı son bulmuş olacak, ben buna inanıyorum."