Akşener'le İlgili Bomba İddia: Yeni Partisi 'MTP' Olacak

Hürriyet gazetesimden Uğur Ergan'ın haberine göre, yeni oluşumun 'Milliyetçi Türkiye Partisi ' (MTP) adı altında bir araya geleceği siyasi kulislerde yer aldı.

MİLLİYETÇİ TÜRKİYE PARTİSİ

Akşener 'in referandumun ardından siyasi danışmandan ekonomistine, proje üreticisine ve stratejistine kadar yeni bir kadro yapılanmasına gideceği gündeme gelmişti. Bu isimlerin Akşener 'in başkanlığında MTP 'de bir araya geleceği ve ilk seçimlere de bu parti altında katılacağı belirtiliyor.

FİNANCİAL TİMES AKŞENER'E SARILDI

Öte yandan İngiliz Financial Times (FT) gazetesi sayfalarında, MHP içindeki muhalif kanadın lideri Meral Akşener'in arkasındaki destekçilerin "AKP'nin hakimiyetine meydan okumak için parti kurmayı düşündüğü" iddiasına yer verdi.

FT'nin analizinde şu ifadelere de yer verildi:

"Uzmanlar, merkez sağı AKP'nin hakimiyetine en büyük tehlike olarak görüyor. Eski İçişleri Bakanı Akşener böyle bir mücadeleye liderlik edecek en iyi isim olabilir.

"Savunucuları Akşener'in hem aşırı milliyetçileri, hem laikler ve İslamcıları kuşatacağını, sol ve sağdan, ve tabii ki AKP'den oyları çalabileceğini söylüyor.