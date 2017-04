Akşener: Biz Bu Anayasayı Anlatalım Derken 'Anayasa Profesörü' Olduk

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, Aydın'da katıldığı mitingde, "Biz her ilde neden hayır denildiğini anlata anlata gezdik. 18 maddelik anayasanın sahibi ve mimarı MHP ve AK Partidir. Bu anayasanın neden onaylanması gerektiğini anlatan hiçbir kişi olmadı. Biz bu anayasayı anlatalım derken her birimiz anayasa profesörü olduk" dedi. DİNLEMEYE GELENLER SALONA SIĞMADI



Meral Akşener Aydın'da katıldığı programda vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Meral Akşener'i dinlemeye gelen çok sayıda vatandaş Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi'ndeki salona sığmayınca mini miting salon dışında yapıldı. Vatandaşlara seslenen Akşener, "Siz AK Parti'nin amblemine, CHP'nin 6 okunun ve MHP'nin hilalinin üstüne oy vermeyeceksiniz. 16 Nisan Pazar günü 94 yıllık devri kapatıyoruz diyenlerin istediğini yaparsanız onların istediği olur. Ama efeler şehri İstiklal Savaşının en önemli şehri Aydın'ın değerli insanları gideceksiniz, diyeceksiniz ki bu 94 yıllık ülkeyi biz kurduk. Bu yüzden 'hayır, hayır, hayır diyeceksiniz. Cumhurbaşkanı'nın üç danışmanının söylediği ortak bir nokta var. Bu da 16 Nisan'da cumhuriyet temel değerlerini ortadan kaldırıp ve eyalet sistemine geçeceğini ilan ettiler. 16 Nisan'da sandığa giderek itiraz ederek hayır diyeceksiniz. Biz her ilde neden hayır denildiğini anlata anlata gezdik. 18 maddelik anayasanın sahibi ve mimarı MHP ve AK Parti'dir. Bu anayasanın neden onaylanması gerektiğini anlatan hiçbir kişi olmadı. Biz bu anayasayı anlatalım derken her birimiz anayasa profesörü olduk" dedi.



"16 YILDA YAPILAN BİR FABRİKA BİLE YOK"



"Sizin çocuklarınız işsiz, oğlunuz ve kızınız günlerce iş arıyor" diyen Akşener, "16 yılda bu ülkeye yapılan bir fabrika bile yok. Ne kadar mal mülk varsa satıldı atıldı. Yaptığınız hizmetleri de vatandaşın dizine dizine vurarak gidiyorsun zaten onların sahibi biziz. Siz o malları babanızdan mı buldunuz. Ailenizden miras mı kaldı. Çiftçiyi üretiminden aldınız. Arazi sahiplerine 'ekmeyin, biçmeyin şu kadar para verelim' dediniz. 18 milyon insanı yardım alır hale getirerek övünen bir iktidar ilk defa geldi. Bununla mı övünüyorsunuz yazıklar olsun" diye konuştu.



"ÇALINAN SORULAR KİME GİTTİ?"



Hükümeti FETÖ üzerinden eleştiren Akşener, "Hani sorular çalınmıştı ya bu soru çalanlarla ilgili FETÖ'cüler çalıyor denildi, doğrudur. Fakat bu FETÖ'cülerin çaldığı sorular kime gitti. O kadar grupla mücadele ediliyor. Zurnacıyı aldın, davulcuyu aldın, yufkacıyı aldın, öğretmeni aldın, polisi aldın tamam bir şeyde demiyoruz. Ama bu soru çalanları ve onlar hakkında işlem yapıldığını ben duymadım siz duydunuz mu? FETÖ'çüler çaldı onların çocukları da devletin en iyi yerlerine oturtuldular. Hadi o çocuklarınızı görevden alın da görelim" dedi.



"AYNAYA BAK TERÖRÜ GÖRÜRSÜN"



Hükümetin terörle mücadele politikasını da eleştiren Akşener, "Terör terör diyorsun siz önce sağınıza, sonra solunuza bakacaksınız. Sonrada karşıya aynaya bakacaksınız. Orada terörist kimmiş göreceksiniz. Biz bunlarla uğraşırken bir türlü kongre yapamadık" derken, kendisini dinlemeye gelen vatandaşların gülmesine neden oldu.



"BU KEZ KİM KANDIRACAK"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kandırıldık' sözünü hatırlatan Akşener, "Her defasında birilerinin kendilerini kandırdığını anlatan hükümeti bu kez kim kandıracak. Hani bunları hep kandırıyorlar ya 16 Nisan'da sandıktan hayır çıkarsa Devlet Bahçeli bir önlem aldı. İkisinin oyu yüzde 61 yapıyor. Eğer hayır çıkarsa Devlet Bahçeli beni ne ilgilendirir onun sahibi orada AK Parti diyecek. Cumhurbaşkanı sandıktan 'Hayır' çıkarsa bu defada bizi halk mı kandırdı diyecek bunu merak ediyoruz" dedi. - Aydın