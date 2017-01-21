Aksem Bilgi Yarışmasında Kazananlar Ödüllerini Aldı

AK Parti Sürekli Eğitim Merkezi (AKSEM) tarafından gerçekleştirilen eğitimler sonrası, GSM üzerinden yapılan bilgi yarışmasında kazananlar Haliç Kongre Merkezi'nde ödüllerini aldı.



Programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, İl Başkan Yardımcıları Ali Rıza Yapar, Muharrem Ödemiş ve Yusuf Ulutaş, ilçe başkanları, AKSEM Koordinatörü Yavuz Kurt, AKSEM yöneticileri ile 39 ilçeden AKSEM kazananları katıldı.



Program, AKSEM tanıtım filmi ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



AK Parti İl Başkanı Dr. Selim Temurci, programda yaptığı konuşmada, AKSEM'i bir çatı eğitim kuruluşu olarak kurmayı hedeflediklerini belirterek, siyasetin bir mektep olması gerektiğini aktardı.



Hep birlikte daha güçlü ve bilgili bir teşkilat olmak için bu yola çıktıklarını dile getiren Temurci, "Nitelikli, kaliteli siyaseti şiar edindik. Biz siyaset yapan insanlar olarak, siyaseti daha fazla bilgiyle, ilimle, hikmetle ve en önemlisi ahlakla buluşturmak zorundayız. Siyasette var olan kalitemizi artırmak gerektiğini düşünüyorum. Siyasette farklı düşüncelere sahip olabiliriz. Hakem millet koşuluyla bu düşünce ve projeler milletin önüne çıkarılır. Milletin hayrına, ülkenin faydasına işler planlayıp, bunu da gerçekleştiriyorsanız; siz AK Parti'de siyaset yapıyorsunuz demektir, siz kaliteyi uyguluyorsunuz demektir. AKSEM'in en önemli sorumluluğu önümüzdeki dönemde, 39 ilçemizde anayasa değişiklik paketini, maddelerini teşkilatımıza anlatmak olacaktır. Sonrasında tüm teşkilatımız, inşallah milletimize bu değişikliğin önemini anlatacak. Sizlerin şahsında bütün İstanbul teşkilatıma, bu programa destek veren başta ilçe başkanlarım olmak üzere tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum." diye konuştu.



"Alçaklara, teröristlere asla pabuç bırakmayacağız"



Temurci, yaşanan hain saldırılar karşısında teröristlere pabuç bırakmayacaklarını ifade ederek, dün gece yaşamış oldukları hain saldırının, kendilerine 15 Temmuz darbe girişiminin hala bitmediğini gösterdiğini söyledi.



Onlarla olan mücadeleleri devam ettiği için İl Başkanlıklarının ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün hedef alındığını aktaran Temurci, "Yüreğinde Allah, millet ve vatan sevgisi olan siz teşkilat mensuplarıma şunu belirtmek istiyorum. 15 Temmuz'un finali referandum gecesidir. O akşamki zaferimizle, aynı yerden emir alan terör odakları ve vesayetçiler kesin olarak kaybedecekler. Bu bir imtihandır. Önemli olan birlik, beraberliğimizi muhafaza ederek, bugüne kadar olduğu gibi biz buradayız diyebilmektir. Alçaklara, teröristlere asla pabuç bırakmayacağız. Bir tarafta üzüntü yaşarken, diğer tarafta geleceğimize yönelik umut doluyuz. Şükürler olsun, TBMM'de yeni anayasa maddelerinin ikinci tur oylaması tamamlandı. Sonrasında tüm maddeler toplu oylandı. Yeni Türkiye'nin önünü açacak anayasa değişiklik paketi kabul edildi. Tüm milletvekillerimize yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü onlar bizi sevindirdi." ifadelerini kullandı.



Gerekli tüm çalışmalarını yapacaklarını belirten Temurci, sonrasında kararı kadirşinas milletin vereceğinin altını çizdi.



Söz konusu vatansa gerisinin teferruat olduğunu vurgulayan Temurci, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İmparatorluk bakiyesi üzerine inşa edilen bir Türkiye Cumhuriyeti'nin son birkaç yılda başına gelenler, dünyanın hangi ülkesinin başına gelse ayakta kalamazdı. Bizim gücümüzün kaynağı neydi. Bu bereket nereden geliyordu. 15 Temmuz, davası olanların zaferidir. 2013'ten bu yana yaşananlara bakın. Ayakta dimdik durabilmesinin iki kaynağı var. Birincisi kahraman milletimiz. İkincisi kendisine yürekten inanılan dürüst bir lider. Millet ve lider birlikte yürüdüğü zaman oyunları hep bozuldu. Üstümüze darbelerle gelmeye çalıştılar. Bizi terörle imtihan ettiler. Bizi ekonomik bunalımlarla imtihan etmeye çalıştılar. Kirli güç odakları, ülkemizi terörün olduğu, ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir ülke gibi göstermeye çalışıyor. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği 'Milli Seferberlik', birbirimize değerimizle sımsıkı sarılmalıyız. Referandum çalışmalarında sıkılmadık el bırakmamalıyız. Her gönüle dokunmalıyız. Yenikapı'daki birlik ruhunu unutmayınız. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. 15 Temmuz gecesi sokağa çıkan herkes, karşı çıkan herkes bizim kardeşimizdir. Teşkilatlarda ben yok, biz varız demeliyiz. Sorumluluğumuz büyük ama Allah'a hamdolsun Rabbim milletimizin öncülüğünde bize yeni bir Türkiye'yi kurma şansı verdi."



Program, Selim Temurci'nin AKSEM kazanlarına hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.