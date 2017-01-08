Akseki- Seydişehir Yolu Kardan Kapalı

AKSEKİ- Seydişehir karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma açılamadı.



Antalya- Konya arasındaki karayolu geçiş noktası olan Akseki'ye bağlı 1825 rakımlı Alacabel Mevkisinde bir süredir etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar ve tipi nedeniyle dünden beri kapalı olan Akseki- Seydişehir karayolu ulaşıma açılamadı. Bölgede yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtilirken, Karayolları ekiplerinin bölgede aralıksız çalıştığı kaydedildi.



Akseki merkezinde de kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığı merkezde 30 santime ulaşırken, birçok mahalle yolu da ulaşıma kapandı. - Aksekiantalya