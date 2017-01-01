ANTALYA'nın Akseki ile Konya'nın Seydişehir ilçeleri arasındaki, kardan kapanan karayolu, sabah saatlerinde çift yönlü olarak ulaşıma açıldı.
Antalya- Konya karayolunun bağlantı noktası olan Akseki'ye bağlı 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olan Akseki- Seydişehir karayolu bu sabah ulaşıma açıldı. Karayolları ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yol çift taraflı olarak trafiğe açılırken, bölgede kar yağışının olmadığı belirtildi. - Antalya
Akseki- Seydişehir Yolu Açıldı
ANTALYA'nın Akseki ile Konya'nın Seydişehir ilçeleri arasındaki, kardan kapanan karayolu, sabah saatlerinde çift yönlü olarak ulaşıma açıldı.
ANTALYA'nın Akseki ile Konya'nın Seydişehir ilçeleri arasındaki, kardan kapanan karayolu, sabah saatlerinde çift yönlü olarak ulaşıma açıldı.
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