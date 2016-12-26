Akseki-Seydişehir Karayolunda Zincirsiz Araçlara Izin Verilmiyor

Antalya'nın Akseki ilçesini Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlayan karayolunda, Taşlıca Mahallesi'nden itibaren zincirsiz araçların geçiş yapmasına izin verilmiyor.



Akseki'de sabah başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Bölge Trafik ekipleri, Akseki'yi Seydişehir'e bağlayan karayolunda, Taşlıca Mahallesi Murtiçi mevkisinden itibaren zincirsiz araçların geçişine izin vermedi.



Ekipler, ağır tonajlı araçları da dinlenme tesislerine yönlendirdi.



Karayolları ekipleri, yolların açık kalması için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.