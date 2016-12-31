Akseki-Seydişehir Karayolunda Araç Geçişine Izin Verilmiyor

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunun Akseki kavşağında kar yağışı, buzlanma ve kar temizleme çalışmaları nedeniyle araç geçişine izin verilmiyor.



Antalya'nın Akseki ilçesinde kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Akseki-Seydişehir karayolunun 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde buzlanma ve kar yağışı sonucu yolun kapanması üzerine Karayolları ekipleri aralıksız olarak yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, iş makineleri ve kar püskürtme araçlarıyla perşembe sabahından beri kapalı olan yolu trafiğe açmaya çalışıyor.



Akseki Bölge Trafik ekipleri de Akseki Kavşağı'ndan itibaren Seydişehir yönüne giden araçların geçişine izin vermiyor. Sürücüler, dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.



Akseki-Beyşehir karayolundaki çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, Beyşehir yolunu kullanmak isteyen sürücülerin bu güzergahtan geçmesine müsaade ediyor.



Antalya'dan Konya'ya gitmeye çalışan sürücülerden Özkan Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Alacabel mevkisinde kar nedeniyle yol 3 gündür açılamadı. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Akseki'de bile bir metrenin üzerinde kar gördüm. Bu zamana kadar bu bölgede böyle bir karla hiç karşılaşmadım." dedi.



Bu arada, Süleymaniye Mahallesi'nden gelen içme suyu hattındaki elektrik kesintisi nedeniyle ilçe merkezine iki gündür su verilemiyor.