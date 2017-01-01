Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatılan Akseki-Seydişehir karayolu, yeniden ulaşıma açıldı.



Akseki-Seydişehir karayolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde buzlanma ve kar yağışı sonucu yolun kapanması üzerine Karayolları ekipleri, üç gündür aralıksız yol açma çalışmalarını sürdürdü.



Bugün çalışmaların tamamlanmasıyla Akseki-Seydişehir karayolu, karşılıklı ulaşıma açıldı.



Dün akşam da Antalya'yı Konya'ya bağlayan karayolunun Akseki kavşağında, kar temizleme çalışmaları nedeniyle geçişlerine izin verilmeyen sürücüler, dinlenme tesislerine yönlendirilmişti.