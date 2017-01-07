Akseki-Seydişehir Karayolu Ulaşıma Kapandı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu, Alacabel mevkisindeki kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.





Akseki ilçesinde, kar yağışı, buzlanma ve tipi, bölgedeki ulaşımı olumsuz etkiliyor.



Akseki-Seydişehir karayolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde, kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman sıfıra kadar düştü. Buzlanma nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.



Akseki Bölge Trafik ekipleri, Akseki Kavşağı'ndan itibaren araçların geçişine izin vermiyor ve sürücüler dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.