Akseki-Seydişehir Karayolu Ulaşıma Açıldı

Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Akseki-Seydişehir karayolu, yapılan temizleme çalışmaları sonucunda açıldı.



Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu, bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.



Karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yaklaşık 3 saatilik temizleme çalışmasının ardından, yol yeniden ulaşıma açıldı.