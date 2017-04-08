Akseki-Seydişehir Karayolu Ulaşıma Açıldı
Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Akseki-Seydişehir karayolu, yapılan temizleme çalışmaları sonucunda açıldı.
Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Akseki-Seydişehir karayolu, yapılan temizleme çalışmaları sonucunda açıldı.
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu, bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.
Karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yaklaşık 3 saatilik temizleme çalışmasının ardından, yol yeniden ulaşıma açıldı.
sponsored ads