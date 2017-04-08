Akseki-Seydişehir Karayolu Ulaşıma Açıldı

Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Akseki-Seydişehir karayolu, yapılan temizleme çalışmaları sonucunda açıldı.

Akseki-Seydişehir Karayolu Ulaşıma Açıldı

Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Akseki-Seydişehir karayolu, yapılan temizleme çalışmaları sonucunda açıldı.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu, bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yaklaşık 3 saatilik temizleme çalışmasının ardından, yol yeniden ulaşıma açıldı.

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