Akseki-Seydişehir Karayolu Trafiğe Açıldı

Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatılan, Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda ulaşım yeniden sağlanmaya başladı.



Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren Alacabel mevkisinde kar, tipi ve buzlanma nedeniyle 10 Ocak salı günü saat 15.00'te kapatılan Akseki-Seydişehir karayolu, uzun araçlar haricinde kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.



Alacabel'de kar kalınlığı, 1,5-2 metreyi buldu. Akseki ve Alacabel karayolları ekipleri, çok sayıda iş makinesi ve kar püskürtme aracıyla yolu genişletme çalışmalarını sürdürüyor.