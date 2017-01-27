Akseki- Seydişehir Karayolu Tipi Nedeniyle Kapandı

ANTALYA'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu, Alacabel mevkiindeki tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.



Antalya'nın Akseki İlçesi'nde etkili olan tipi, bölgedeki ulaşımı olumsuz etkiliyor. Akseki- Seydişehir karayolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde, tipi nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman sıfıra kadar düşüyor. Akseki Bölge Trafik ekipleri, Akseki Kavşağı'ndan itibaren araçların geçişine izin vermiyor ve sürücüler dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.



- Antalya