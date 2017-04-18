Akseki Otobüs Terminali Hizmete Giriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Akseki Şehirlerarası Otobüs Terminali, önümüzdeki günlerde hizmete girecek.



Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 milyon liralık yatırımla tamamlanan Akseki Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin ilçeye kazandırıldığını söyledi.



Terminalin ilçe ulaşımının daha sağlıklı gerçekleşmesine olanak sağlayacağını belirten Uysal, şöyle konuştu:



"8 bin 360 metrekare açık ve bin 200 metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 9 bin 560 metrekarelik alana sahip terminalde aynı zamanda 22 yatak kapasiteli bir otel, 5 dükkan,7 şehirlerarası ve ilçelerarası peron, yürüme alanları ve açık otopark alanı da bulunuyor. Bu tesisin işletmesi Büyükşehir Belediyesi tarafından belediyemize devredildi. Terminalin mobilya dekorasyon çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. Otobüs firmalarıyla gerekli görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki günlerde terminalimizi hizmete açarak çok önemli sorunumuzu ortadan kaldıracağız."



Uysal, ilçeye otobüs terminalini kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e Akseki halkı adına teşekkür etti.