Akseki kaymakamlığına atanan Muhammed Emin Nasır yeni görevine başladı.
Akseki Kaymakamı Murat Beşikci'nin Trabzon'un Şalpazarı ilçesi kaymakamlığına atanmasının ardından, Sinop'un Ayancık Kaymakam Vekili Emin Nasır da, Akseki'ye atandı.
İlçeye gelen Nasır bugün görevine başladı.
2013 yılında kaymakamlık sınavını kazanarak mesleğe başlayan Emin Nasır çeşitli ilçelerde görev yaptı.
Akseki Kaymakamı Nasır Görevine Başladı
Akseki kaymakamlığına atanan Muhammed Emin Nasır yeni görevine başladı.
Akseki kaymakamlığına atanan Muhammed Emin Nasır yeni görevine başladı.
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