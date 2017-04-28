Akseki'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu, ikisi çocuk 4 kişi yaralandıHakan Böcekli idaresindeki 06 AH 2993 plakalı otomobil, Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu, ikisi çocuk 4 kişi yaralandı
Hakan Böcekli idaresindeki 06 AH 2993 plakalı otomobil, Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Araçta bulunan Merve (28), Ayşe Meva Böcekli (3) ile Arzu (27) ve Alya Nas Soylu (5) yaralandı.
Akseki Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.