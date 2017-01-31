Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Süleyman Kömürcü (76) idaresindeki 42 DZ 160 plakalı kamyonet ile Kenan Karakaya (54) yönetimindeki 48 FA 629 plakalı otomobil, Akseki-Manavgat karayolunun Büyükalan mevkisinde çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Karakaya, Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolu, araçların çekilmesi ve temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Akseki'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.