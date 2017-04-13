Akseki'de "Model Uçak Kursu" Açıldı

ANTALYA (AA) - Akseki ilçesinde ücretsiz "Model Uçak Kursu" açıldı.



Akseki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde açılan el sanatları kursuna 27 kursiyer katıldı. 24 saat sürecek kurs, 3 Mayıs'ta sona erecek ve başarılı olan kursiyerlere sertifika verilecek.



Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Kondak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya Büyük Belediyesi ve Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (ASMEK) iş birliğiyle açılan kursun Türk Hava Kurumu (THK) tarafından da desteklendiğini söyledi.



10 kursiyer katıldı



Akseki'de ikinci kez model uçak kursu açtıklarını belirten Kondak, "İlk açılan kursumuzda 10 kursiyere model uçak kursu verdik. Tamamen ücretsiz olan kurslarımızda bütün masraflar Türk Hava Kurumu tarafından karşılanmaktadır. Kursiyerlerin el becerileri ve yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen kurslarımız yoğun ilgi görüyor." dedi.



Kondak ayrıca talep olması halinde yeni kurslar açmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.