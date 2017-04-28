Akseki'de Mahallelere Kilit Parke Taşı Döşeniyor

Akseki Belediyesinin başlattığı çevre ve yol düzenleme çalışmaları kapsamında mahallelerde parke taşı döşeme çalışmaları yürütülüyor.



Akseki Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelere kilit parke taşı döşeyerek, mahalle içi yolları daha modern hale getiriyor.



Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen yol yapım, onarım, düzenleme ve kaldırım çalışmaları kapsamında Pınarbaşı Mahallesi'nde yol ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Sadıklar Mahallesi'nde ise kilit taş döşeme işi sürüyor.



Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin havaların düzelmesiyle kırsal mahallelerdeki çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti.



Pınarbaşı Mahallesi'ndeki çalışmaların tamamlandığına değinen Uysal, şöyle konuştu:



"Sadıklar Mahallemizde ise 3 bin 700 metre kilit taş döşeme çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızdan ve mahalle muhtarlarımızdan gelen talep ve istekleri tek tek değerlendirip yollarımızın bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz."