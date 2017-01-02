Akseki'de Karla Mücadele Çalışmaları

Akseki Belediyesi, ilçede geçen hafta boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



Akseki Belediyesi karla mücadele ekipleri, 8 gün önce başlayan kar yağışının ardından ana caddeler başta olmak üzere ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda yaya ve araç trafiğinin rahat bir şekilde sağlanması için çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.



Kar ve buz tutan kaldırımların temizlenmesi için yoğun bir çalışma sürdüren ekipler, mahalle yollarını buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarına ağırlık verdi.



Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, yaptığı açıklamada, Akseki merkez ve mahallelerinde kar yağışının çok etkili olduğunu belirtti.



İlçe merkezindeki karın kepçelerle ve iş makineleri ile şehir dışına taşıdıklarını dile getiren Uysal, "Etkili olan kar yağışı sonrası belediyemiz sorumluluk alanında karla mücadele çalışmaları etkin bir şekilde devam etmektedir. Akseki Belediyesi olarak halkımızın mağdur olmaması için karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir." dedi.