Akseki'de Kar Keyfi

Kar yağışının etkili olduğu Akseki, hafta sonunda kar keyfi yaşamak isteyenleri ağırladı.



Kar yağışını fırsat bilen Antalyalılar, hafta sonunda Akseki'de akın etti.



Özellikle kış aylarında kar yağışı olmayan Manavgat ve Alanya'dan gelen çok sayıda ziyaretçi, Zomana mevkisinde, kar topu oynayıp, deniz yatakları ve plastik leğenlerle kayarak hafta sonunu değerlendirdi.



Manavgat'tan ailesiyle kar topu oynamak için geldiklerini ifade eden 12 yaşındaki Rukiye Yaşar, "Akseki'ye kar keyfi yapmak için geldik. Burası çok güzel, burada kardan adam yaptık. Burada hem kayıp hem piknik yaptık. Herkes buraya geliyor. Çok güzel bir pazar günü oldu, çok eğlendik." dedi.



Ziyaretçilerden 55 yaşındaki Mehmet Kocaoğlu da aslen Hataylı olduğunu ve iş için Manavgat'ta yaşadığını belirterek, "Asgari ücretle çalıştığımız için Uladağ'a gidemiyoruz. Akseki'ye karın keyfini çıkarmaya geldik. Hafta sonunda ailemiz ile birlikte stres attık." diye konuştu.



Mustafa yaşar da iş stresini atmak, karın keyfini çıkarmak için Manavgat'tan geldiklerini dile getirerek, söyledi. Yaşar, "Uludağ'a gidemiyoruz fakat Akseki'ye yarım saatte geliyoruz. Burada 2 metreye yakın kar var. Kar keyfi yapmak için muhteşem yerler." dedi.