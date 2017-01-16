Akseki'de Kar Çilesi

Antalya'nın Akseki İlçesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok mahalle yolu kapanırken, su ve elektrik kesintileri yaşandı. Bölge halkı yetkililerden yardım isterken, CHP'li Belediye Meclis Üyesi Erdoğan Erdoğan, "Büyükşehir'den yardım talep ediyoruz. Şu anda Akseki felaket durumda" dedi.



Akseki merkezi ve çevresinde bir süredir etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yükseklerde 1 metreyi geçtiği ilçede yollar kardan kapanırken, su ve elektrik kesintileri yaşandı. Bölge halkı yolların açılması, elektrik ve su sağlanmasını istedi.



'1 AYDIR KAR ERİTİP İÇİYORUM'



Bademli Mahallesi sakinlerinden Osman Tuncer, "Eskiden burası belediye değilken bile karayolları ekipleri yolları açardı. Ben buraya sonradan gelmedim. Burada doğdum, büyüdüm. Van'ın Aşkale'sinin yollarını açıyorlar. Türkiye'nin, dünyanın gözbebeği Antalya'ya bağlıyız, suyumuz, elektriğimiz yok, ne de yolumuz açık. 1 aydır kar eritip içiyorum, böyle kepazelik olmaz" dedi.



'KİMSEDEN DESTEK GELMEDİ'



Havva Tilki, kar nedeniyle rezil olduklarını anlatırken, "Bize kimseden destek gelmedi. Obaya gidemiyoruz, yolumuz açılmadı. Saman bitti, yem veremedik. Canımızı zor kurtardık. Dünyaya geldiğimize pişman olduk" diye konuştu.



ÇALIŞMALARA ENGEL OLUNUYOR İDDİASI



CHP'li Akseki Belediye Meclis Üyesi Erdoğan Erdoğan ise Manavgat Belediyesi'nden yolların açılması için destek istediklerini ve 2 greyder, 2 TIR, öncü araç ve 7 personelin ilçeye gönderildiğini söyledi. Önce Akseki içi, daha sonra mahalle yollarının temizlenmeye başladığını kaydeden Erdoğan, iş makinelerinin çalışmasının engellendiğini öne sürdü. Akseki'nin 7 kilometre yakınındaki mahalle yollarının hala karla kaplı olduğunu belirten Erdoğan, "Biz yine Büyükşehir'den yardım talep ediyoruz. Şu anda Akseki felaket durumda. Akseki Belediye Başkanı İsmet Uysal ve Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Bu hizmete engel olmak isteyen şahısları kınıyorum. Bu hizmete engel olan herkesi kınıyorum" dedi.