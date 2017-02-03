Akseki'de İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı Yapıldı

Antalya'nın Akseki ilçesinde ilçe idare şube başkanları toplantısı gerçekleştirildi.



İlçedeki kamu kurumları arasında koordinasyonu sağlamak, sorunları tespit etmek, sorunlara yerinde çözüm bulmak ve fikir alışverişinde bulunmak amacıyla Kaymakam Muhammed Emin Nasır başkanlığında ilçe idare şube başkanları toplantısı yapıldı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Kaymakam Nasır, kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve hizmetlerin yapılması esnasında, kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon, iş birliği ve yardımlaşmanın artırılmasında, kaynakların daha etkin, verimli, tasarruflu kullanılmasında azami derecede titiz davranmak gerektiğini söyledi.



Kamu hizmetlerinin sunumunda da insanı merkeze alan bir anlayışla hareket etmek gerektiğini belirten Nasır, ilçedeki kurumların iş birliği içerisinde çalışmasının önemine işaret etti.



Toplantıda, ilçedeki hizmetlere yönelik sorun ve çözüm önerileri konuşuldu.