Akseki'de Hayat Boyu Öğrenme ve Halk Eğitimi Toplantısı Yapıldı

Akseki ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği" komisyonu toplantısı yapıldı.



Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır başkanlığında Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıya, Cumhuriyet Savcısı Murat Avcı, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Dilek, İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı, Halk Eğitimi Merkezi Müdür Vekili Mustafa Kondak, okul müdürleri, daire amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.



Toplantıda, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 2016-2017 eğitim öğretim yılında bugüne kadar yapılan ve yapılması planlanan faaliyetler tartışıldı. Mesleki ve teknik alandaki kursların açılmasına yönelik önerilerin görüşüldüğü toplantıda yöreye uygun olan arıcılık, bağcılık, meyvecilik, kadınlara yönelik cenaze hizmetleri, bilgisayar kullanımı, model uçak yapımı, kadınlara yönelik dolgu oyuncak bebek yapımı, avcı eğitimi kursu, F klavye kursu yönünde tavsiye kararı alındı.



Kaymakam Nasır, vatandaşların talepleri doğrultusunda özellikle meslek kurslarına ağırlık verilmesini istedi.



Nasır, "İlçedeki resmi, özel ve sivil toplum kuruluşları ile hayat boyu öğrenme kapsamında yaygın eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, planlanması, ortaya çıkan güçlüklerin değerlendirilmesi ve merkezler arasında iş birliği ve koordinasyon sağlanması, etkinliklerin birlikte planlanması ve uygulamaya konulması, hizmet tekrarı ve kaynak israfının önlenmesi ve verimliliğin arttırılması oldukça önemlidir." dedi.