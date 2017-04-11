Akseki'de Halk Eğitim Kursları

Akseki ilçesinde, dolgu oyuncak bebek yapımı kursu açıldı.



Akseki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü el sanatları teknolojisi öğretmeni Aynur Atılgan tarafından kadınlara yönelik verilen kursa 30 kursiyer katılıyor.



Kurs 64 saat sürecek ve 5 Haziran tarihinde sona erecek. Başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verilecek.



Kurs öğretmeni Atılgan, oyuncakları elyaf ya da pamuklarla doldurduktan sonra diken kadınların kurs sayesinde el becerisi de kazandıklarını belirterek, kursiyerlerin dolgu oyuncak bebeği daha çok evde kullanılmayan malzemelerden yaptığını kaydetti.



Atılgan, elde edilen ürünlerin öncelikle kurs sonunda sergileneceğini belirterek, sergiden sonra Anadolu lisesinin yıl sonu kermesinde satışa sunulacağını ve satıştan elde edilen gelirin ise ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım amaçlı kullanılacağını ifade etti.



Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Kondak, dolgu oyuncak bebek kursunun Akseki'de ilk kez açıldığını ve kadınların oldukça ilgi gösterdiğini belirterek, el sanatları başta olmak üzere farklı alanlarda kurslar açmaya devam edeceklerini kaydetti.