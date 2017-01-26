Akşehir Kaymakamı Türk, Göreve Başladı

Akşehir Kaymakamlığı görevine atanan İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Türk, görevine başladı.



Türk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Akşehir'in Nasreddin Hocası ile marka bir şehir olduğunu söyledi.



Elinden geldiğince Akşehir'de hizmet edeceğini belirten Türk, "Bana tevdi edilen görevi bilgi ve deneyimlerimle en iyi şekilde yapmak için çaba göstereceğim. Mülki idare amirliği önemli bir görev. İdarecilik orkestra şefliğine benziyor. Orkestra şefi müzisyenler arasındaki uyumu sağlar. Biz de mülki idare amiri olarak Kaymakamlığa bağlı tüm birimler arasında güzel bir uyum sağlayarak en iyi hizmeti vermek için çalışacağız." dedi.