AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından başlatılan "Mazlumlara Uzanan Yol'da Sınırları Aşan Gençlik" konulu Halep'e yardım kampanyası, AK Parti Akşehir İlçe Başkanlığı tarafından da desteklenerek hazırlanan yardım tırı dualarla Halep'e uğurlandı.
Akşehir Nasreddin Hoca Meydanı'nda düzenlenen törene, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdullah Bahadır Örs, kadın ve gençlik kolları başkanları, ilçe yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile hayırseverler katıldı. AK Parti Akşehir Gençlik Kolları Başkanı İsmail Kıyıcı Halep'e yardım kampanyasına destek olan tüm hayırseverlere teşekkür ederken, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, son 1 ay içerisinde Akşehir'den Halep'e uğurlanan ikinci tır olduğunu, hayırlı bir iş gerçekleştirdiklerini söyledi. Halep'in zor bir süreçten geçtiğini belirten AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Bahadır Örs de, "Türkiye olarak tüm dünya mazlumlarına sahip çıktığımız gibi Halep'teki mazlumlara da sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.
Diyanet-Sen Akşehir Temsilcisi Muhammed Emin Şenol tarafından okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duanın ardından yardım tırı hayırseverler tarafından uğurlandı. - KONYA
Akşehir'den Halep'e Yardım Tırı
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından başlatılan “Mazlumlara Uzanan Yol’da Sınırları Aşan Gençlik” konulu Halep’e yardım kampanyası, AK Parti Akşehir İlçe Başkanlığı tarafından da desteklenerek hazırlanan yardım tırı dualarla Halep’e uğurlandı.
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından başlatılan "Mazlumlara Uzanan Yol'da Sınırları Aşan Gençlik" konulu Halep'e yardım kampanyası, AK Parti Akşehir İlçe Başkanlığı tarafından da desteklenerek hazırlanan yardım tırı dualarla Halep'e uğurlandı.