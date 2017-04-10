Akşehir'de Polis Haftası Kutlamaları

Konya'nın Akşehir ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü kutlandı.



Cumhuriyet Meydanında yapılan çelenk koyma törenine İlçe Emniyet Müdürü Osman Bağcı ve Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli olan polis memurları katıldı. İlçe Emniyet Müdürü Osman Bağcı'nın Atatürk anıtına çelenk koymasını müteakip saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Tören alanındaki bir polis memurunun polis kıyafetli küçük kızı da dikkatleri çekti. İlçe Emniyet Müdürü Osman Bağcı, buradaki törenin ardından ilçe emniyet müdürlüğünde tebrikleri kabul etti. Hafta dolayısıyla, polis teşkilatı mensupları Akşehir Şehitliğini de ziyaret ederek, şehitler için dua etti. - KONYA