Akşehir'de Pazar Yeri Çatısı Çöktü: 4 Yaralı (2)

ENKAZ ALTINDA KALDIĞI SANILAN 1 KİŞİ ARANIYOR



Semt pazarında esnaf daha yeni tezgahlarını açtığı sırada çökmenin meydana geldiğini belirten Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Biriken yoğun kar nedeniyle, çatının 4'te 1'i çöktü. Şu ana kadar 1'i ağır 4 pazarcı esnafımız yaralı olarak kurtarıldı. Vinçlerle enkazın kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Enkaz altında 1 kişinin kaldığı şüphesi üzerinde duruluyor" dedi.



