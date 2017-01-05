ENKAZ ALTINDA KALDIĞI SANILAN 1 KİŞİ ARANIYOR
Semt pazarında esnaf daha yeni tezgahlarını açtığı sırada çökmenin meydana geldiğini belirten Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Biriken yoğun kar nedeniyle, çatının 4'te 1'i çöktü. Şu ana kadar 1'i ağır 4 pazarcı esnafımız yaralı olarak kurtarıldı. Vinçlerle enkazın kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Enkaz altında 1 kişinin kaldığı şüphesi üzerinde duruluyor" dedi.
Akşehir'de Pazar Yeri Çatısı Çöktü: 4 Yaralı (2)
ENKAZ ALTINDA KALDIĞI SANILAN 1 KİŞİ ARANIYORSemt pazarında esnaf daha yeni tezgahlarını açtığı sırada çökmenin meydana geldiğini belirten Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Biriken yoğun kar nedeniyle, çatının 4'te 1'i çöktü.
ENKAZ ALTINDA KALDIĞI SANILAN 1 KİŞİ ARANIYOR
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