Akşehir'de Aile Eğitim Seminerleri Devam Ediyor

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından organize edilen ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü'nün de katkı sağladığı Aile Eğitim Seminerleri devam ediyor.



Akşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminere; Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel ile çok sayıda vatandaş katıldı. Seminer Hafız Ali Özkul'un Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Eğitimci ve ilahiyatçı Berat Büyükcengiz'in konuşmacı olarak katıldığı seminerde "ailede hak ve sorumluluk" konusu işlendi. Aile içindeki hak ve sorumluluklar konusunda önemli bilgilerin verildiği seminer sonunda bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Bu gibi toplantıların devamını sağlayarak faydalı olmayı amaçlıyoruz. Eğitimci ve ilahiyatçı hocamız Berat Büyükcengiz'e bu anlamda teşekkürlerimi sunuyorum. Bu seminerimize zaman ayırıp katılan tüm izleyicilerimizi de tebrik ediyorum" dedi.



Eğitimci ve ilahiyatçı Berat Büyükcengiz ise, seminerde özellikle gençlerin kendisini dinlemesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Burada sadece kurulmuş ailelere değil kurulacak ailelere de yatırım yapıyoruz. Bu konular iyi anlaşıldığı zaman çok daha güzel ve sağlam aileler ortaya çıkacaktır. Onun için gençlerin katılımına ve seminerimize bu kadar önem vermelerine ben bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.



Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, eğitimci ve ilahiyatçı Berat Büyükcengiz'e günün anısına bir plaket takdim ederek, Akşehir Belediyesi kültür yayınlarından oluşan bir set armağan etti. - KONYA