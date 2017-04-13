Aksaraylılara 60 Yıldır Kasket Dikiyor

TURAN KAZAK - Aksaray'da 60 yıldır el işi kasket imalatı yapan 74 yaşındaki Mustafa Mollaoğlu, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini ilk günkü heyecanla devam ettiriyor.



Bulgaristan göçmeni olan, mesleğe 14 yaşında başlayan Mollaoğlu'nun, 10 metrekarelik dükkanında diktiği kasketler ilgi görüyor.



Aksaray Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince 2015'te "Yılın Ahisi" seçilen Mollaoğlu'nun en büyük arzusu, mesleğini emanet edebileceği birini yetiştirebilmek.



Mustafa Mollaoğlu, AA muhabirine, 60 yıldır esnaflık yaptığı Aksaray'da herkesin kendisini tanıdığını söyledi.



"Mesleğinin ildeki son temsilcisi olduğunu" belirten Mollaoğlu, yaptığı kasketlerin büyük emek istediğini dile getirdi.



Mollaoğlu, "Tüm zorluğuna rağmen işimi severek, ilk günkü heyecanla yapıyorum. Herhangi bir bıkkınlık yok. Boş durmak iyi bir şey değil. Bu dükkanda sabahtan akşama kadar meşguliyetim var. Bir kumaşı alıp, kesip, biçiyorsun ve ortaya yeni bir ürün çıkıyor. O da bana mutluluk veriyor. Hiç şikayetçi değilim." diye konuştu.



"Hiçbiri sebat etmedi"



Diktiği kasketler ile hazır olanlar arasında kumaş ve kalite farkı bulunduğunu, bu nedenle yıllardır tercih edildiğini vurgulayan Mollaoğlu, şöyle devam etti:



"Benden kasket alanlar her zaman memnundur. Başka şapka da kafasına takmaz genellikle. Mutlaka bizi tercih eder. Aksaray genelinde elle dikilmiş şapka takanların hepsinin başındakiler benim eserimdir. Hala el emeği, göz nuru mesleğimi devam ettiriyorum. Yanıma birçok kez çırak aldım ama hiçbiri sebat etmedi. Ben de tek başıma 10 metrekarelik dükkanımda satış, üst katında ise imalat yaparak mesleğime devam ediyorum."



Arif Kocatürk ise Mollaoğlu'nun 20 yıllık müşterisi olduğunu dile getirerek, "Mustafa ağabeyimizi, kendi imalatını yaptığı için tercih ediyorum. Gerçekten de diktiği şapkalar birinci kalite. Kafama taktığım zaman hemen oluyor." dedi.