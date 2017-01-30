Aksaray Yolcu Otobüsünde 3 Bin 450 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Yolcu otobüsünde 3 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi



AKSARAY'da jandarma tarafından durdurulan yolcu otobüsünün mazot deposunda ve koltuk üstündeki bagaj bölümünde özel bölmelerde toplam 3 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi. Otobüs şoförü gözaltına alındı.



Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolcu otobüsüyle kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine önlem alan polis, plakası daha önceden belirlen Şırnak'ın Cizre İlçesi'nden İstanbul'a giden yolcu otobüsü Aksaray- Adana karayolunun 15'inci kilometresinde durdurdu. Yapılan aramada mazot deposu ile koltuk üstündeki bagaj bölümüne yapılmış gizli bölmelerde 3 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi. Otobüs şoförü Serhat Zengin (40) gözaltına alındı. Otobüs trafikten men edilirken, yolcular, başka otobüsle yollarına devam etti.