Aksaray Valisi Pekmez'den Zabun'a Ziyaret

Aksaray Valisi Aykut Pekmez, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bestami Zabun'u ziyaret etti.



Vali Pekmez, ziyarette yaptığı konuşmada, Aksaray'ın tarım ve hayvancılık alanında önemli potansiyelinin bulunduğunu belirterek mevcut potansiyeli üretime geçirmek için yapılacak çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi.



Zabun ise Aksaray'ın 420 bin 430 hektar tarım arazisinin olduğunu ifade ederek, "Şehrimiz hayvancılık alanında önemli bir yerde. Şu an 181 bin 370 büyükbaş ve 513 bin küçükbaş hayvan sayısı ile Türkiye ortalamasının üzerinde bulunuyor." dedi.



Pekmez daha sonra merkez ve ilçelerin tarım ve hayvancılık potansiyeli ile yapılan çalışmalar hakkında Zabun'dan bilgi aldı.