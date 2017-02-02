Aksaray Valisi Pekmez'den Osb'ye Ziyaret

Aksaray Valisi Aykut Pekmez, organize sanayi bölgesindeki (OSB) fabrikaları ziyaret etti.



Pekmez, ilk olarak uluslararası otomotiv firmalarına üretim yapan firmaların üretim tesislerini gezerek yetkililerden bilgi aldı.



Aksaray'da üretilen otomotiv parçalarının dünyadaki ünlü otomotiv şirketlerine gönderildiğini belirten Pekmez, fabrikaların önemli sayıda istihdam oluşturulduğunu vurgulayarak bunun memnuniyet verici olduğunu aktardı.



Vali Pekmez daha sonra atık kağıtların değerlendirildiği fabrikayı ziyaret etti. Firma yetkilisi İlker Bayramoğlu ile görüşen Pekmez, yumurta kolisi üretim bantlarını inceleyerek üretim aşamaları hakkında bilgi aldı.



Pekmez, ziyarette yatırımcılarla OSB'nin sorun ve ihtiyaçları ve eksiklikleri konusunda da görüş alışverişinde bulundu.



Aksaray'ın sanayi alanındaki gelişmesinin hızını arttırarak devam etmesi gerektiği ifade eden Pekmez, eksikliklerin giderilmesi için hep birlikte gayret göstereceklerini kaydetti.



Vali Pekmez'e ziyaretinde Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş, OSB Müdürü Ayhan Ermiş eşlik etti.