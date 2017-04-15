Aksaray Uyuşturucu Operasyonunda : 39 Kişi Tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda : 39 kişi tutuklandı



AKSARAY'da polis tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şebekeye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 45 kişiden 39'u tutuklandı, 6'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Aksaray Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele ekipleri, helikopter destekli 200 polisin katılımıyla geçen 11 Nisan günü uyuşturucu ticareti yapan şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında kadınlarında bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 39'u tutuklandı, 6'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



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