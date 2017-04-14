Aksaray-Ulukışla Demiryolu Projesi
TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, "Demiryolu ile ilgili sondaj çalışmaları devam ediyor.
TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, "Demiryolu ile ilgili sondaj çalışmaları devam ediyor. Yapım ihalesinin ardından yıl sonuna doğru proje, ilk kazmanın vurulması ile başlayacak." dedi.
Apaydın, AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz ile beraber Aksaray-Ulukışla demiryolu hattı projesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere Aksaray Valisi Aykut Pekmez'i makamında ziyaret etti.
Apaydın, burada yaptığı konuşmada, proje hakkında bilgilendirme ve demir yolunun yapılacağı alanda incelemelerde bulunmak üzere kente geldiklerini söyledi.
Projenin, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın 2 ay önce Aksaray ziyaretinde ele alınan yatırım programında bulunduğunu belirten Apaydın, şöyle konuştu:
"Proje, Kırıkkale Delice'den başlayacak ve Kırşehir-Aksaray, Aksaray-Ulukışla şeklinde olacak. Demir yolu ile ilgili sondaj çalışmaları devam ediyor. Yapım ihalesinin ardından yıl sonuna doğru proje, ilk kazmanın vurulması ile başlayacak. Burası çok kolay bir güzergah ve çalışmanın yapılacağı 86 kilometrelik güzergahta kazı, dolgu, menfez ve alt üst geçitler var. Sanat yapılarının da tasarım çalışmaları bittikten sonra yıl içinde yapım ihalesine çıkacağız. Aksaray Ulukışla hızlı tren bağlantısıyla buradan hem yük, hem yolcu taşımacılığı birlikte yapılacak. Ayrıca Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) 8 kilometrelik bağlantı yapacağız. OSB'nin yüklerini Mersin limanına indirmek gibi bir hedefimiz var. Çalışmaları devam ediyor. İnşallah sonuçları itibariyle Aksaray ve ülkemize hayırlı olur diye ümit ediyoruz."
AK Parti Grup Başkanvekili İnceöz ise demir yolu projesinin 2004'ten beri takip edilen, gerçekleştirilmesi yönünde çok ciddi emeklerin verildiği bir proje olduğunu dile getirdi.
Aksaray OSB'de büyük oranda yatırımcıların bulunduğunu vurgulayan İnceöz, "OSB yatırımların güney hattına ulaşması daha sonra kuzey koridor ile beraber bu bağlantılarının kurulması bizim için çok elzem. Bu bir ekip çalışması. Bu proje, hükumetimizin bize verdiği, 2004'ten itibaren takibini yaptığımız bir konu. Bu hayalin gerçekleşmesinde emeği olan herkese yürekten teşekkür ediyorum." dedi.
Vali Pekmez'de Aksaray'ın 15 yılda aldığı yatırımlara önemli bir halka daha eklendiğini belirterek, şunları kaydetti:
"İnşallah demir yolunun yapımı süratle gerçekleştirilecek. Aksaray, kara yolundan sonra demir yolunda da önemli bir noktaya gelecek. Demir yolu yük ve insan taşımacılığı açısından çok önemli. Özellikle OSB'ye bu yıl ekleyeceğimiz 500 hektar alanı da düşündüğümüzde birinci öncelikli. Mersin limanına daha sonra Samsun limanına ulaşmada bize büyük avantaj sağlayacak. İlimize önemli katkılar sağlayacağın düşünüyorum."
Ziyarete, AK Parti Aksaray Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu, Mustafa Serdengeçti, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşcı, AK Parti Aksaray İl Başkanı Abdulkadir Karatay katıldı.