Aksaray PTT Şubesinde Mesai Saatleri Değişti

Aksaray'da merkez PTT şubesinde mesai saatlerinin 17.30'dan 18.30'a alındı.



PTT Aksaray Başmüdürü Eren Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, müşterilere hizmetlerini etkin ve verimli bi·r bi·çi·mde sunabilmek için mesai saatlerinin değiştiğini açıkladı.



Yapılan değişiklikle müşteri yoğunluğunu azaltma konusunda önemli bir adım atılacağını ifade eden Aslan şöyle konuştu:



"Artık merkez PTT şubemiz saat 17.30'da kapanmayarak vatandaşlarımızın yoğunluğunu ortadan kaldırma adına 1 saat daha açık kalacak. Halkımız gişe işlemlerini daha rahat yapabilmesi için bu uygulamayı başlattık. Şuanda bu uygulamayı sadece merkez PTT şubemizde yapıyoruz. Yoğunluk durumuna göre diğer şubelerimizde de bu uygulama başlatılabilir."