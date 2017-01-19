Aksaray Merkezli 7 İlde Fetö/pdy Operasyonu: 22 Gözaltı

Aksaray merkezli 7 ilde emniyet mensuplarına yönelik gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 'ByLock' kullanıcısı oldukları iddia edilen 22 emniyet mensubu gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Aksaray, Ankara, Malatya, Manisa, Eskişehir, Konya ve Kayseri illerinde 'ByLock' kullanıcısı oldukları iddia edilen 22 emniyet mensubu tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri sabah erken saatlerde 7 ilde 22 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 14 emniyet mensubu Aksaray'da, 8 emniyet mensubu da diğer illerde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Aksaray Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - AKSARAY