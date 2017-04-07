Aksaray Merkezli 2 İlde Pkk/kck Operasyonu: 6 Gözaltı

Aksaray merkezli 2 ilde PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı



AKSARAY - Aksaray merkezli 2 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda örgüte üye oldukları belirlenen ve sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yapan 11 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Operasyon sabah erken saatlerde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, PKK/KCK bölücü silahlı terör örgütü ile yürütülen mücadele kapsamında, silahlı terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yapan, haklarında örgütün üyesi olduklarına dair bilgiler bulunan 11 şüpheliye yönelik Aksaray merkezli 2 ilde operasyon düzenlendi. Aksaray merkezli Bursa ilinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda Ahmet T, Çapan B, Muhyettin A, Baran E, İsmail D. ve İsmail E. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken, Sinan G. firari olarak aranıyor. Yurt dışında oldukları belirlenen Fevzi Y. Belçika'da, Hacı İsmail B. Almanya'da, Memduh Y. Almanya'da, Ramazan A. Avusturya'da bulunduklarından dolayı şahısların yakalanması için Sulh Ceza Hakimliğinden yakalama kararları çıkartıldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 56 adet fişek, bölücü terör örgütüne ait örgütsel dokümanlar ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.