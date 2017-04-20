Aksaray'ın Tarihi Ev Eşyaları İçin Mağaza Açıldı

Aksaray'da, geçmişten günümüze kullanılan ev eşyası, radyo, gramofon gibi antika eserlerinin de bulunduğu hediyelik eşya mağazası düzenlenen törenle açıldı.



Pamucak Mahallesi Büyük Bölcek Caddesinde düzenlenen törene, Aksaray Belediye Başkan Vekili Süleyman Canbulut, iş adamları ve vatandaşlar katıldı.



İşletmeci Cem Elibol, gazetecilere yaptığı konuşmada, en büyük tutkusunun antika eşyaları saklayıp değerlendirilmesini saklamak olduğunu söyledi.



İş yerini eskiye ait değerleri insanlara tekrar sunmak onların anılarının canlanmasına katkıda bulunmak için açtığını dile getiren Elibol, şunları kaydetti:



"Burada geçmişte kullanılan radyo, halı, kilim, gramofon, hediyelik eşya, gaz lambası var. Ben eskiden beri Aksaray'ın kültürünü yansıtan eşyaları birçok yerden tedarik ederek restore ettikten sonra muhafaza ettim. Çünkü bunlar bizim değerlerimiz. Bugün de açtığım iş yerimde bu tür eşyaları vatandaşlarımızla buluşturmaktan mutluluk duyuyorum."